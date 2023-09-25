【亚运会】50米自由泳和接力赛皆排第四 陈永进无缘领奖台

我国泳将陈永进在星期一（9月25日）的杭州亚运会游泳赛第二天举行的男子50米自由泳决赛和之后的男子4X200米自由泳接力赛皆排名第四，与奖牌擦肩而过。 陈永进在这两个项目的成绩分别是22秒11和7分17秒98。

凭着今年5月在柬埔寨东运会游出的21秒91成绩，陈永进不仅刷新了50米自由泳全国纪录，还成为了第一位锁定明年巴黎奥运会门票的新加坡运动员。 在约瑟林的缺席下，他被视为新加坡泳队在杭州亚运会最大的夺牌希望。在星期一上午的预赛中，陈永进以22秒15总排名第三，尽管他到了晚上的决赛将时间缩短至22秒11，但最终还是只能排名第四，因为前三名都游进了22秒。 在上届亚运会此项目位列第五的张正伟，今年则以22秒26排名第六。

至于其他游进决赛的我国泳将，前一天在女子50米蛙泳创造了新全国纪录的沈恩夷，星期一晚在女子200米个人混合泳决赛中以2分15秒21排名第七；自由泳女将颜欣慧也在200米自由泳以2分02秒26排名第七；分别角逐男子100米蛙泳和男子50米仰泳的洪玮和柯正文，都在各自的项目排名最后。

由林峻纬、阿尔迪、林家祥和陈永进组成的我国接力队则在男子4X200米自由泳接力赛中以7分17秒98名列第四。