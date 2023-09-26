美股在连跌四个交易日之后，于星期一（9月25日）小幅收高，但市场预计接下来的投资情绪会受到美国国债收益率上升和政府停摆风险的影响。

美国10年期国债收益率一度攀升至4.548%，创2007年以来的新高。美国联邦储备局日前表明会维持高利率政策更长时间，意味着国债收益率有望继续升高，股市可能会因为投资者把资金转投债券市场而出现波动。

道琼斯工商指数上涨0.13%，报34006.88点；纳斯达克指数上升0.45%，报13271.32点；标普500指数收升0.40%，报4337.44点。

新加坡海峡时报指数星期一上涨10.58点或0.33%，闭市报3215.40点。

星期二（26日）可关注的股票：

1. 中国电动汽车制造商蔚来汽车（Nio Inc.）发售的美国存托股票（American Depositary Shares）在星期一出现异常交易活动，公司因此发表文告澄清影响交易的不实媒体报道。

公司指出，除了在星期一完成发行的可转换优先债券，目前没有可汇报的筹资活动。

公司发行了总额5亿美元的2029年到期的可转换优先债券，以及总额5亿美元（约6亿8300万新元）2030年到期的可转换优先债券。

2. 在新加坡交易所第二上市的陈顺风（TSH Resources）从星期二开始在主板交易，公司会继续在马来西亚股票交易所（Bursa Malaysia）第一上市，与新交所的股互通。

该股星期一闭市价为1令吉，根据当天傍晚5时的兑换率，相等于0.2918新元。

3. H2G Green在开市前要求暂停交易以在较迟时候公布一项消息。

4. 中国光大水务（China Everbright Water）宣布，公司获得江苏淮安涟水县空港产业园工业废水处理厂二期项目，负责产业园项目的设计、采购、施工，以及运营。根据协议，光大水务将负责此后项目的运营管理，并可收取污水处理服务费，为期五年，期满后可续签三年。