二战炸弹引爆前 居民纷纷疏散

武吉知马路上段一个建筑工地发现100公斤二战未爆弹，引爆准备工作有序进行中，受影响居民已撤离住所，警方也逐层上门检查以策安全。荷兰—武吉知马集选区议员维文医生说，居民疏散时冷静沉着，并感谢多个执法单位和基层通力合作。

新加坡警察部队于上个星期三（9月20日）接获通报，指吉知马路上段公寓项目秘林嘉园（The Myst）的建筑工地在挖掘工程中，发现了二战遗留下来的一枚100公斤未爆炸弹。新加坡武装部队军火拆爆组将于星期二（26日）进行引爆工作，受影响居民人数超过4000人。

星期二早上7时左右，岗沙路第154座组屋居民井然有序疏散，有的到亲友家暂避，有些则到附近的信佳凯秀民众俱乐部短暂歇息。

雅姿园（Hazel Park）的住户拿着行李离开住家。（唐家鸿摄）

准备进行拆爆的建筑工地大门紧锁，不时有军方和警方的车辆进出，附近商家忙着做最后的撤离工作。

岗沙路第154座组屋居民张亚凤（64岁，补习老师）清晨带着一家四口，大包小包离开住处，并将绿色粘条粘在门上，以示家人全数离开。“我会先到民众俱乐部休息，接着到杜佛路女儿的住处。我们按指示在窗口留个缝隙，我们不担心引爆炸弹后出现问题，因为我们相信专家。”

信佳凯秀民众俱乐部早上6时对疏散居民开放，备有小吃、饮料和无线网络，也为有宠物、居家办公或学习的居民另设休息区。据《联合早报》记者观察，到场居民人数不多，相信不少人到公司上班，或选择到其他地方出行。

交警星期二早上到场指挥交通，确保疏散情况顺利进行。（唐家鸿摄）

信佳凯秀民众俱乐部人民协会基层领袖黄秀华（71岁）透露，10多名义工早上就到民众俱乐部帮忙协调，活动室可容纳1500人，下午还准备了手工艺工作坊，让居民解闷。

蚬壳油站也在封锁地段内，星期一（25日）早上7时起已禁止车辆进入打油，预计星期四（28日）才恢复营业。（唐家鸿摄）

荷兰—武吉知马集选区议员、外交部长维文医生早上约10时到民众俱乐部巡视。他感谢有关当局、基层组织和民众配合互助。他说，居民疏散时冷静沉着，“我们秉持着宁愿过度准备，也不要缺乏准备的原则”。

他说，星期二是工作日，当局主要专注照顾弱势群体。“接下来必须处理炸弹，得依靠专业人员，祈祷一切顺利。”