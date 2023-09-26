本地股市星期二早盘跌0.08%

中国房地产业危机和美国政府可能停摆的阴影笼罩亚洲股市，新加坡海峡时报指数在星期二（9月26日）早盘下跌2.72点或0.08%，报3212.68点。

早盘全场交易量4亿8569万股，总交易额3亿2324万元；上升股220只，下跌股229只。

亚洲主要股市全线下跌，香港恒生指数和上证指数分别滑落0.84%和0.33%；日经指数和韩国KOSPI分别下跌0.94%和1.19%。

中国大型房地产发展商恒大集团（Evergrande）发行的一批40亿人民币（约7亿5000万新元）债券违约，无法按时在星期一（25日）支付本金和利息，显示集团的重组计划遇阻。此外，有中国媒体报道，中国恒大前副主席兼首席执行官夏海钧和前首席财务官潘大荣被警方扣留。

另一方面，美国政府下个财政年的预算案仍未获得国会通过，而随着期限即将到来，政府因为未获得拨款而停摆的风险升高。

IG市场策略师叶俊荣说：“我们在股市淡季中谨慎前行的当儿，美国政府停摆期可能超过10月的期限，以及中国住房危机将会是市场急需应对的挑战。”

新加坡8月份制造业产值将在星期二下午1时公布，他预料会萎缩3.1%，显示我国经济展望暗淡，本地股市情绪料会进一步下滑。

在个股消息方面，金光能源与资源（Golden Energy and Resources）在盘中发表文告说，将从星期四（28日）早上9时开始除牌。