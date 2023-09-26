两次安全引爆 当局成功处置二战炸弹

武吉知马路上段发现的二战炸弹星期二（9月26日）下午1时45分再度引爆，完成第二阶段的安全引爆作业后，成功就地处置。

新加坡警察部队在脸书发文说，新加坡建设局、公用事业局、新加坡能源集团和建屋发展局目前正在评估工地、道路、附近的沟渠和管道，以及确保疏散范围内的建筑结构安全。

受影响的路段将保持关闭，包括兀兰路和柏提路（Petir Road）之间的武吉班让立交桥，以及柏提路和凯秀路（Cashew Road）之间的武吉知马路上段路段。

居民预计傍晚7时后可返回住家。

WAR RELIC ALONG UPPER BUKIT TIMAH ROAD SUCCESSFULLY DISPOSED The war relic, which was discovered at a construction site... Posted by Singapore Police Force on Monday, September 25, 2023

根据以往的引爆作业，为了避免炸弹按原定方式炸开，军方会分两个阶段进行引爆。第一阶段是用爆炸物炸开炸弹外壳，烧毁炸弹的主要弹药；第二阶段的引爆威力相对较小，将在壕沟内由另外的爆炸物化解。

第一阶段于星期二中午12时30分左右进行。