女子打第三剂冠病疫苗四天后过世 验尸庭：死于心脏疾病

46岁女子接种第三剂冠病疫苗后，回家觉得很燥热，四小时后父亲发现她倒地不起，姐妹认为她是因接种疫苗而死亡，但验尸庭指她是死于心脏疾病。

死者梁静芬（音译）于2021年12月30日凌晨2时26分在盛港综合医院宣告不治，生前是一名银行柜员。

根据验尸庭研讯结论，梁静芬分别于2021年5月22日和6月12日接种冠病疫苗，同年12月26日接种第三剂冠病疫苗，之后在家中倒地不起，四天后离开人世。

结论中提到，梁静芬接种的第三剂冠病疫苗，是辉瑞（Pfizer）疫苗。替她进行接种的护士表示，虽然不记得替她接种的情况，但记得当天上午11时休息前，没有人在接种后，在接种中心晕倒。

梁静芬接种后就回家，于中午12时27分给一名姐妹发短信，说她觉得“很燥热”。下午2时15分，该姐妹就收到父亲的来电，说梁静芬睡在地上，怎么叫都叫不醒。

姐妹约15分钟后回家，见梁静芬睡在地上，仍有呼吸还在打呼，可是怎么叫都没反应，于是向民防部队求助，指梁静芬疑似出现惊厥（seizure）。

救护人员抵达前，姐妹发现梁静芬口中流出液体，身体浮肿，当救护人员抵达时，她已经没有了脉搏和呼吸，救护人员立即进行抢救。

梁静芬送院后虽然抢救成功，但在加护病房里需要依赖呼吸机和低血压性休克的血管增压剂（vasopressors）来支持她的血压，最后宣告医疗无效（medical futility），家人最终选择放弃急救，她于四天后去世。

梁静芬的姐妹认为，既然梁静芬是在接种后不久倒下，因接种导致死亡的可能性“极大”。她指出，根据院方的报告，梁静芬对疫苗的部分成分过敏。

不过，验尸报告指梁静芬死于缺血性心脏病（ischaemic heart disease）。

女子最后一次体检 没提到有心脏疾病

姐妹指梁静芬常接受体检，最后一次是事发前一年，体检也没提到她有任何心脏疾病。

姐妹说，梁静芬最后一次体检是在2020年，当时报告并没有提到她有任何心脏问题，只是有轻微的胆固醇问题。

不过，医生进一步的调查，指有足够的证据证明梁静芬死于缺血性心脏病，尸检报告也指出她有严重的动脉粥样硬化问题，也因肥胖有高血脂，并有突发性心脏病死亡的家族史。

因此，医生判定她的死与冠病疫苗无关。

验尸官最终裁定梁静芬为自然死亡，并向死者的家属致哀。