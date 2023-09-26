涉非法提供户头或当送餐员 七人被控上庭

四名外国人涉嫌在未持有效工作准证的情况下，非法从事送餐服务被控上法庭，另有三人因向前者提供外送平台的户头而被控。

人力部星期二（9月26日）发文告说，七人因抵触雇用外来人力法令在星期二被控上法庭。其中四人为外籍人士，他们涉嫌在未持有有效工作准证的情况下，非法从事送餐服务。

这四人为黄德川（36岁，马来西亚籍）、阿马努拉（37岁，印度籍）、曹顺耀（28岁，马来西亚籍）和沙祖万（27岁，马来西亚籍）。他们分别被控一项控状，指他们在2022年5月至2023年3月期间，分别在不同送餐平台，包括FoodPanda、Deliveroo、MilkRun和LiveExpress，用他人的户头当送餐员。

提供户头的三人则是穆比恩（47岁）、曹顺松（23岁）和刘金顺（35岁），他们各面对一项控状，指他们涉嫌把送餐平台的户头，借给并未持有有效工作准证的人。

根据文告，阿马努拉和穆比恩是朋友关系，曹顺耀和曹顺松是兄弟关系，而沙祖万是刘金顺的前同事。

人力部说，当局一直和主要外卖平台合作，防止未授权人士滥用户头。人力部与平台也合作发布教育信息，提醒送餐员勿让外籍人士使用他们的平台户头。

除了刘金顺的案件展期至11月9日让被告认罪，其余六人的案件都展至10月10日让他们认罪。

若罪成，在没有持有效工作准证的情况下工作的外籍人士，可被判罚款高达2万元，或最长两年的监禁，或两者兼施。一旦定罪，也将被永久禁止在新加坡工作。

若外卖平台的职员允许外籍人士使用自己的户头，罪名成立也可能面临相同的惩罚。

公众若发现任何可疑的雇佣活动，如公司雇佣没有有效工作准证的外国人等，可向当局反映。（人名译音）