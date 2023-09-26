结合生成式人工智能 OneMap未来或更便民

上有行动不便的父母，下有活泼好动的孩子，大家庭要安排周末出游，难度不小。未来，人们或可利用结合人工智能的新版OneMap地图，只需轻触一键，即可根据需求，生成理想的出行路线，让规划更便利。

新加坡土地管理局星期二（9月26日），在第五届新加坡地理空间节（Singapore Geospatial Festival）宣布发起“OneMap GPT”挑战，邀请不同机构和专业人士，借助生成式人工智能技术，并利用政府和私人企业的各种数据，为土管局的多功能地图OneMap，增添创新功能。这项计划获得政府科技局（GovTech）和资讯通信媒体发展局支持。

GPT为“Generative Pre-trained Transformer”的缩写，指的是擅长自主生成内容的预先训练生成模型。

土管局局长刘显扬在活动上致辞说，这项挑战只是当局运用人工智能的起点，“土管局将继续借助最新科技趋势，通过地理空间技术不断改善人们生活”。

OneMap GPT挑战将于10月2日启动。

新加坡地理空间节由土管局举办，从9月26日开始，为期四天。今年的主题是“丰富思想，赋予生活力量”（Enriching Minds, Empowering Lives），重点是让更多人了解如何运用地理空间（Geospatial）数据，促进地理教育与培养相关人才。