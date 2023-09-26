涉违反外国劳工雇佣法 挂牌公司H2G Green总裁被捕

凯利板挂牌公司H2G Green执行董事兼总裁林绍霖（译音，Lim Shao-Lin）涉嫌违反外劳雇佣法，已被警方逮捕，他的护照也被人力部没收。

H2G Green公司星期二（9月26日）晚上透露，林绍霖已保释在外，他还没正式被控或被定罪。他已被传召出席10月5日的法庭审讯。

H2G Green指出，公司董事会收到林绍霖通知，表示他已在外国劳工雇佣法令第22章1d条文下被逮捕，并已交付1万元保金和护照给人力部。由于调查还在进行中，他无法提供更多详情。

根据公司去年11月的另一份披露文件，事件导因是于华杰（译音，Yu Huajie）针对林绍霖、Gashubunited Holding和Gashubin Engineering的控状。去年，于华杰因在申请就业准证时向人力部提供假资料被判罪入狱。他则指林绍霖等诱使他签署一系列协议并向人力部提交表格，才导致他被控和入狱。

H2G Green董事会表示，公司和集团都没涉及有关事件和调查行动。林绍霖是Gashubin Engineering公司的董事，但这家公司并不是H2G Green子公司或所掌控的公司。Gashubin是H2G Green的掌控股东Gashubunited Holding公司（GHPL）的独资子公司。GHPL持有H2G Green约31.79％股权。林绍霖持有GHPL的60.25％股权，也是GHPL董事。他正在寻求法律意见。

H2G Green董事会认为，在调查结果出炉前，林绍霖仍适合继续担任公司的执行董事和总裁。

H2G Green星期二股票暂停交易，星期三将恢复交易。它星期一股价持平于1.8分。