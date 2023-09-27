美国消费数据不佳以及利率高企，导致美国三大股指在星期二（9月26日）大幅收跌。道琼斯工商指数录得3月份以来的最大单日跌幅。

美国咨商会消费者信心指数从8月份的108.7跌至9月份的103，是连续第二个月下滑，跌幅大于预期，反映了油价和食物价格上升给消费者带来的压力。

投资者也担心美国联邦储备局继续维持高利率对经济造成的影响。

道指下滑1.14%，报33618.88点；纳斯达克指数收跌1.57%，报13063.61点；标普500指数的跌幅为1.47%，报4273.53点。

新加坡海峡时报指数下跌0.33点或0.01%，闭市报3215.07点。

星期三（27日）可关注的股票：

1. 亚腾美国酒店信托（ARA US Hospitality Trust）为三笔在明年到期的贷款进行再融资。这三笔贷款是一笔三年期的2亿4433万美元（约3亿3464万新元 ）贷款、四年期的850万美元贷款和800万美元的信用证（letter of credit）贷款。

这些贷款将会重新分配为一笔三年期的1亿9850万美元贷款和一笔5100万美元的定期贷款，分别在2026年9月和2027年9月到期。另外还取得一笔在2026年9月到期的3000万美元三年期贷款。

800万美元的信用证贷款期限将延长至2026年9月。

另一方面，亚腾美国酒店信托完成脱售美国俄克拉荷马市机场凯悦嘉轩酒店（Hyatt Place Oklahoma City Airport），售价为800万美元。

2. 新加坡交易所指示宝德新加坡（Boustead Singapore）子公司宝德项目（Boustead Projects）的收购方，及宝德项目向股东提出退市要约，条件是独立财务顾问（IFA）确认收购价“既公平又合理”（fair and reasonable），并且包括现金替代方案。

如果宝德项目的自由流通股或公众持股（free float）在9月26日或之前不能达到至少10%，公司股票将被除牌。

3. 陈顺风资源（TSH Resources Berhad）在新加坡交易所二次上市，并于星期二开始交易，代码为TSH。

此前，公司股票已在马来西亚交易所上市。陈顺风资源主要从事油棕种植行业。公司总部位于马来西亚吉隆坡，油棕种植园和棕榈油工厂在马来西亚的沙巴、印度尼西亚的加里曼丹和苏门答腊。