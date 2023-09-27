本地股市星期三早盘下跌0.82%

美国隔夜股因为经济前景暗淡而收跌，导致本地投资者避走股市。海峡时报指数星期三（9月27日）早盘下跌26.37点或0.82%，报3188.7点。

上海和香港股市获得最新工业企业数据改善的提振，上证指数和恒生指数早盘分别上升0.33%和0.76%，报3112.54点和17600.21点。

中国星期三早上公布8月工业企业报告显示，利润同比增17.2%。不过，工业企业利润从1月至8月的总额为46558.2亿元人民币（约8800亿新元），同比下降11.7%，降幅比1月份至7月份收窄3.8个百分点。

日经指数和韩国KOSPI分别下滑0.47%和0.42%，报32164.53点和2452.57点。

IG市场策略师叶俊荣认为，虽然中国工业企业利润数据改善，但中国经济持续受到房地产业风险的笼罩，抵消部分工业利润数据的正面影响。

恒大集团（Evergrande）重组计划受阻并可能清盘的消息让各地投资者保持警惕。

根据彭博社报道，恒大创始人许家印早在本月初被警方扣留。

星期三早盘全场交易量为6亿股，总交易额3亿3773万元；上升股208只，下跌股207只。

跌幅最大的海指成份股包括凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）、怡和控股（JMH）和丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust），分别下跌1.44%、1.32%和1.32%，报2.73元、46.22美元（约63.36新元）和2.25元。

两只上涨股是云顶新加坡（Genting Singapore）和怡和合发（Jardine C&C），分别上升1.19%和0.47%，报0.85元和32.13元。