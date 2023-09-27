本地将开展大型研究 助制定措施预防心脏疾病

本地将开展大型心脏研究计划，招募1万名新加坡人参与筛查，并选择其中3000名可能患上心血管疾病的中高风险者进行为期五年的跟进，以收集证据了解发病风险、研究新生物标志物和制定新的预防措施。

这个名为Project RESET的项目希望研究看似健康的新加坡人，进一步了解体脂肪、代谢和免疫的联系。年龄介于40岁至70岁，无心脏病或中风病史，但是患高血压、高胆固醇、脂肪肝、肥胖或有心脏病和中风家族史的公众可以报名接受筛查。

筛选后参与跟进的3000人，接下来五年须佩戴智能穿戴设备，记录和追踪体征、完成问卷调查，以及每年复诊约五次，进行身体检查。参与者也会得到心血管科专家的照料，如果在参与计划期间发病，他们也可选择要不要获知病情，之后会得到及时的介入。

领导这项研究的国大杨潞龄医学院心血管代谢疾病转化研究项目主任符策贤教授说，研究将会通过捕获这些参与者的生活方式信息和遗传变异等数据点，调查心脏病的发病原因，为每位患者提供完整诊断。这包括了解生活方式如何造成左心室纤维化，以及冠状动脉阻塞与体脂肪引起的全身慢性炎症的联系。

项目也将利用最新科技来制定有效的预防策略，例如通过互动式穿戴配备和增强实境（AR）技术，让参与者亲身“触碰”心脏疾病和肝硬化等情况，让参与者了解预防的重要。

项目获得全国医学研究理事会拨出的2500万元资助，参与机构包括新加坡国立大学杨潞龄医学院、国立大学医学组织、国立大学心脏中心、国家心脏中心、国家心脏研究所、杜克—国大学医学院、南洋理工大学、新加坡科技研究局旗下的三家研究所 ，以及行业和社区合作伙伴。

卫生部长王乙康星期三（9月27日）在项目的推介仪式上说，他期待有一天项目的成果可以转化为有意义的临床干预措施，更好地管理心脏病。