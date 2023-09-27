本地人吃更咸 卫生部探讨监管措施减少食物钠含量

本地人不仅吃得更多，还越吃越咸，每10人当中，就有九人的钠摄取量超标。卫生部将探讨实施监管措施，减少食物中的钠含量。

钠摄取量过多，高血压风险相应提高。卫生部长王乙康星期三（9月27日）在预防心脏病研讨会上致辞时说，目前超过三分之一本地居民患高血压，发病率是2010年的近两倍，情况令人担忧。

王乙康透露，卫生部在参考其他国家就减少食物钠含量所推出的监管条例。

以智利为例，它实施一套食物标签措施，超过规定钠含量的食品须贴上“较高钠含量”标签。这个做法类似我国为鼓励人们减少摄取糖分，针对包装饮料推出的营养等级标签（Nutri-Grade）。

另外，芬兰则针对指定包装食品的钠含量顶限实施监管。

王乙康说，上述两项措施都发挥成效，在各自国家推动食品行业重新调整食品配方，减少当地人口的钠摄取量。

“我们将从这些例子汲取经验，探讨哪些措施较适合本地情况。”

61％本地居民摄取过量卡路里

卫生部和保健促进局星期三公布2022年全国人口健康调查，以及2022年全国营养调查最新数据。

全国营养调查显示，新加坡居民如今吃得更多，每日平均能量摄取量从2019年的2360千卡（kcal），增加至2022年的2410千卡。2022年，61％本地居民摄取过量卡路里，高于2019年的55％。每日卡路里建议摄取量视年龄、性别、体重和活动量而定。

每日盐摄取量增加一克 高血压风险相应增近10％

与此同时，本地人每日钠摄取量也增加了。2019年，本地居民每日平均钠摄取量为3480毫克，2022年增至3620毫克。世界卫生组织建议每日钠摄取量不应超过2000毫克（约相等于一茶匙）。因此本地居民的钠摄入量比建议的高出近一倍。

保健促进局发言人说，全国人口健康调查和全国营养调查的数据分析结果显示，每日盐摄取量增加一克，高血压风险相应增加近10％。

全国人口健康调查就发现，本地高血压发病率继续攀升，从2010年的19.8％，增至2019年至2020年35.5％，到了2021年至2022年，则升至37％。

即使按年龄调整，本地人高血压发病率依然呈上升趋势。

此外，调查也指出，本地居民肥胖率从2013年的8.6％，增至2019年至2020年的10.5％，2021年至2022年则提高至11.6％，同样继续呈上升趋势。

常见癌症筛查率回升至疫情前水平

两份调查报告也带来一些好消息。乳癌、子宫颈癌及结肠直肠癌筛查率回升至冠病疫情前水平。至于慢性疾病筛查率，情况喜忧参半。糖尿病和高血脂筛查率渐回升，高血压筛查率降低。

令人鼓舞的是，本地居民的糖摄取量减少。然而，整体上来说，本地居民饮食中所摄取的碳水化合物占比减少，脂肪摄入比率却增高了。

王乙康：若是吃得不健康 食物犹如毒药

王乙康指出，目前为止，在改变本地人生活方式的战线上，新加坡尚未成功。糖尿病、高血压和高胆固醇等慢性疾病，恰恰是人们的生活方式，尤其饮食习惯所导致的。

“我们吃什么，决定了我们的健康。若饮食健康，食物可以是良药，若是吃得不健康，食物犹如毒药。”