王乙康：希望“少糖”选项设为新常态

为鼓励国民控糖，卫生部希望将小贩中心的“少糖”选项设为新常态，当食客点茶水时，咖啡和茶都会自动变为少糖。

卫生部长王乙康星期三（9月27日）在活动中致辞说：“现在，如果我们想要饮料中少放糖，我们必须点‘咖啡少糖’或‘茶少糖’。 我们应将‘少糖’（Siew Dai）设置为新常态。这意味着当我们点‘咖啡’或‘茶’时，它们会自动变成‘少糖’的选项。”

如果食客想要更多糖，他们必须点“咖啡加糖”（Ga Dai）或“茶加糖”；如果想要更少糖，可以选择“咖啡或茶无糖”（Ko Song）。

王乙康指出，保健促进局将向餐饮业者，包括小贩中心和咖啡店推行少糖宣导运动，让“少糖”变成新常态。不过，他也强调：“控糖与否是消费者的习惯和选择，不是卫生部可以完全监管的。 ”

本地居民糖分摄入量减少

全国营养调查最新数据显示，本地居民每日的糖分总摄入量从2018年的60克减少到2022年的56克。

同时，2022年有67%居民的糖分摄入量维持在健康合理区间，即不超过每日总能量摄入量的10%，也就是10茶匙的糖。而这一比例在2019年为61%。

王乙康也指出，自2020年营养等级标签（Nutri-Grade）措施宣布以来，饮料企业一直通过降低糖含量重新调整产品配方。预包装饮料的中位含糖量已从2017年的7.1%降至2021年的4.6%。

糖尿病患病率持续下降

另外，2022年全国人口健康调查也显示，本地居民的糖尿病患病率持续下降，从2019至2020年的9.5%降至2021至2022年的8.5%。

王乙康提醒，尽管如此，糖的摄入仍是糖尿病的一大主要成因，我们不能在抗击糖尿病的战役中松懈自满，依然要在日常生活中适当控糖，养成良好的生活习惯。