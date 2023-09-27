追尾送餐员电单车致三人受伤 巴士车长被停职

易塔通巴士遇红灯未减速，追尾前方麦当劳送餐员的电单车，导致送餐员飞撞前方车辆的后挡风玻璃。车祸发生后，车长已被停职，等待纪律处分。

这起车祸发生在星期一（9月25日）上午10时30分，地点是三巴旺大道和坎贝拉路的路口。当时驾驶电单车的麦当劳送餐员因红灯停下，但易塔通旗下服务路线980号巴士从后方撞上电单车，猛烈的冲击力导致送餐员飞撞前方车辆的后挡风玻璃。

易塔通发言人回复《联合早报》询问时说，当时巴士上有一位女士和她的婴儿，两人在车祸中也受伤送医，易塔通已与她们取得联系并致以诚挚的歉意，同时协助他们索取医疗赔偿。

易塔通认定车长有过失，目前已将他停职，等待纪律处分。

被追尾的送餐员也被送医，目前已经出院。麦当劳回复《联合早报》问询时说：“该送餐员当时立即被送往急诊接受医疗评估，庆幸的是他没有受重伤，当天就已出院，目前在家中休养。员工对我们来说是至关重要的，公司将一直提供支持。”

新加坡民防部队答复《联合早报》时证实，一名38岁男电单车骑士被送往邱德拔医院。

新加坡警察部队答复《联合早报》询问时证实，警方接到通报称坎贝拉路朝北方向发生车祸，涉及巴士、电单车和另一车辆。38岁的男电单车驾驶员在意识清醒的情况下送院。68岁的巴士司机正在协助调查。

车祸的调查工作还在进行中。