水价分两年调涨18％ 政府周四宣布援助配套

水价将于明后两年分两个阶段上调，每立方米调高5角钱或约18％。副总理兼财政部长黄循财将于星期四（9月28日）宣布额外的生活费补助配套，协助人们应付上涨的水费和其他生活开销。

目前，每月用水量不超过40立方米的住家用户，以及所有非住家用户，每立方米（即1000公升）饮用水须付2.74元（不含消费税，下同）。水价将在2024年4月1日每立方米调高2角钱；2025年4月1日再调高3角钱，总增幅约18％。

用水量高的住家用户则须支付较高的水价，每月用水若超过40立方米，明年4月1日起调高2角5分，至3.94元；2025年4月1日再上调4角5分，至4.39元。这类用户大多是独立式洋房住户，仅占住家用户的约4％。

我国上一次调高水价是在2017年，当时30％的增幅也分两年调高。

公用事业局星期三（27日）宣布这项消息时说：“尽管公用局和我们的承包商已经积极采取措施来降低成本，但是自2017年调整水价以来，因为来自外部的成本压力，生产和供水的费用仍显著上升。”

若推迟调涨 未来须承担更高涨幅

公用局指出，在为水定价时，除了必须取回生产和供水的成本外，也须反映生产下一滴水的成本。此外，为水正确定价也有助鼓励所有用户节约用水，好让我国的用水需求维持在可持续的增幅。

造价超过30亿元的大士供水回收厂，工程目前已完成约三分之一，预计2026年投入运作。（公用事业局提供）

过去六年来，公用局更新了超过310公里的管道、提升三座自来水厂、启用三座海水淡化厂，以及正在施工建造深隧道阴沟系统第二阶段工程和大士供水回收厂。在这期间，能源成本增加了37％、建设费用增35％、化学品增33％，维修费则上涨18％。

“为了跟上增加的成本，以及资助持续的投资，必须在这个时候调高水价。因为推迟调涨只会意味着未来须要更高、更大幅度的涨价。”

组屋用户水费月均增加7元

水价全面调高后，组屋用户的水费平均每月增加7元；四分之三的住家用户，每月须缴付的额外水费将不超过10元。四分之三的商家，包括中小企业，每月须付的额外水费少于25元；四分之三的小贩则少于15元。

公用局说：“政府会提供额外的经济援助，协助公众缓解水价和其他生活开销上升带来的冲击，尤其是中低收入家庭。财政部会在近日公布详情。”

有别于上一轮调整时平摊增幅的做法，这次第一年的增幅要比第二年低。

公用局说，换算下来，这一轮的增幅相当于自2017年以来，水价每年增加2.5％。第一年增幅较低，是为了让家庭和商家有时间适应水价上涨和采取省水措施。

一般用于工业用途的新生水，价格也会上调。现在每立方米2.33元，分两年共调高1角7分，增幅7.3％。