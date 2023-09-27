保健促进局将发起运动 鼓励食品业和餐饮业者减钠

保健促进局将发起运动鼓励食品业和餐饮业者减钠，通过添加更少的盐和调味品，将食品中的钠含量降至2010年的水平。

卫生部长王乙康星期三（9月27日）在预防心脏病研讨会上说，2023年，本地食品中的钠含量比2010年平均增加了20%，我们接下来的目标是要将这一含量降至2010年的水平。

餐饮业者可通过改用低钠盐，或是在烹饪时添加更少的盐或是酱油和鱼露等调味料，来降低食品中的钠含量。对此，保健促进局已展开初步的推广，获得业者大力支持。

王乙康说：“我希望餐饮行业积极响应‘少盐多味’（Less Salt for More Taste）运动，食客能尽一分力，要求菜肴少盐。如果吃完后发现太咸，也应向厨师或小贩反馈，让他们可根据反馈调整食谱。”

他指出，新加坡人摄入的钠大多是来自外食，卫生部因此已在去年推出减钠战略，鼓励供应商用低钠替代品如钾盐来代替普通盐。占盐市场份额近一半的三大供应商已供应低钠盐；全岛超过350个小贩、咖啡店和食阁摊位，以及近150个餐饮服务商也已使用低钠原料。

针对指低钠盐比普通钠盐贵，王乙康说，在保健促进局的拨款支持下，供应商已将低钠盐的价格从每公斤10元降至4元。虽然仍比普通钠盐贵，但考虑到每个家庭每年平均使用约一公斤盐，因此转为低钠盐的额外支出，每年只需3元。

他说：“每年只需3元就可以显著降低高血压、心脏病和中风的风险，我认为这是一笔值得的支出，因此希望更多家庭会考虑到这一点。”

对慢性肾病患者担心钾盐等低钠盐可能造成的伤害，卫生部已向专家咨询，发现替代品对早期慢性肾病患者是安全的。晚期病患则应限制摄入任何形式的盐。临床医生和专业机构正计划发布正式的建议。