保健促进局将发起运动 鼓励食品业和餐饮业者减钠

王康威

更新 /
更新 / 2023年9月27日 5:27 PM
发布 /
发布 / 2023年9月27日 4:31 PM
保健促进局将鼓励食品业和餐饮业者将食品中的钠含量降至2010年的水平，包括通过改用低钠盐或在烹饪时添加更少的盐或是酱油和鱼露等调味料。在当局的努力下，低钠盐的价格已经从每公斤10元降至4元。（海峡时报）
保健促进局将鼓励食品业和餐饮业者将食品中的钠含量降至2010年的水平，包括通过改用低钠盐或在烹饪时添加更少的盐或是酱油和鱼露等调味料。在当局的努力下，低钠盐的价格已经从每公斤10元降至4元。（海峡时报）

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保健促进局将发起运动鼓励食品业和餐饮业者减钠，通过添加更少的盐和调味品，将食品中的钠含量降至2010年的水平。

卫生部长王乙康星期三（9月27日）在预防心脏病研讨会上说，2023年，本地食品中的钠含量比2010年平均增加了20%，我们接下来的目标是要将这一含量降至2010年的水平。

餐饮业者可通过改用低钠盐，或是在烹饪时添加更少的盐或是酱油和鱼露等调味料，来降低食品中的钠含量。对此，保健促进局已展开初步的推广，获得业者大力支持。

王乙康说：“我希望餐饮行业积极响应‘少盐多味’（Less Salt for More Taste）运动，食客能尽一分力，要求菜肴少盐。如果吃完后发现太咸，也应向厨师或小贩反馈，让他们可根据反馈调整食谱。”

他指出，新加坡人摄入的钠大多是来自外食，卫生部因此已在去年推出减钠战略，鼓励供应商用低钠替代品如钾盐来代替普通盐。占盐市场份额近一半的三大供应商已供应低钠盐；全岛超过350个小贩、咖啡店和食阁摊位，以及近150个餐饮服务商也已使用低钠原料。

针对指低钠盐比普通钠盐贵，王乙康说，在保健促进局的拨款支持下，供应商已将低钠盐的价格从每公斤10元降至4元。虽然仍比普通钠盐贵，但考虑到每个家庭每年平均使用约一公斤盐，因此转为低钠盐的额外支出，每年只需3元。

他说：“每年只需3元就可以显著降低高血压、心脏病和中风的风险，我认为这是一笔值得的支出，因此希望更多家庭会考虑到这一点。”

对慢性肾病患者担心钾盐等低钠盐可能造成的伤害，卫生部已向专家咨询，发现替代品对早期慢性肾病患者是安全的。晚期病患则应限制摄入任何形式的盐。临床医生和专业机构正计划发布正式的建议。

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