消息：GIC竞标越南第三大杂货连锁店20％股份

新加坡政府投资公司（GIC）据悉正与一些投资者展开对越南第三大杂货连锁店Bach Hoa Xanh 20％股权的竞标，这笔交易将使这家杂货连锁店的估值达到17亿美元（23亿3000万新元）。

路透社引述两个消息来源透露这个消息。卖方是越南零售业巨头移动世界投资公司（Mobile World Investment）。

GIC不愿置评。路透社消息来源说，其他竞标者包括来自泰国的公司。这些潜在买家是谁此前不曾披露。

其中一个消息来源说：“这个交易已接近最后的敲定阶段，且截止日期很快要到了。”若谈商成功，交易可能在明年第一季签订。

移动世界投资公司发给路透社的文告说，一旦交易达成，它将做出宣布。“我们还在进行私下配售，并且已签署不能透露有兴趣的竞标者是谁。”

这项潜在交易可能加剧越南零售市场的竞争。人口约1亿的越南正在快速城市化，国内外零售商正在当地寻求扩充业务或立足点。

2015年成立的Bach Hoa Xanh，目前在越南南部和中南省份经营超过1700间店面。它预期明年转亏为盈，今年上半年净亏2698万美元，营收同比增长7％至5亿5772万美元。它去年全年净亏1亿2303万美元。

总部设于胡志明市的移动世界投资公司，原本计划去年脱售这个杂货连锁店的20％股权，但当时因市场情况不利而搁置计划。