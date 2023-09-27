彭博社：GIC投资泰国送餐平台准备展开4.1亿元IPO

知情人士透露，新加坡政府投资公司（GIC）所投资的泰国送餐平台Line Man Wongnai，已开始准备在曼谷首次公开售股（IPO），预计筹集约3亿美元（约4亿1080万新元）。

彭博社引述知情人士说，这家起步公司正在和开泰证券（Kasikorn Securities）和甲那金证券（Kiatnakin Phatra Securities）等当地顾问，一起为这宗IPO做准备。

Line Man Wongnai也寻求国际银行协助安排售股事宜。知情人士说，这家公司快则2024年便可能上市。公司早前向彭博社表示，希望公司2025年便能上市。

Line Man Wongnai的历史可追溯至2010年。四名大学工程系毕业生创办了Wongnai餐馆美食点评网站。2020年，Wongnai与Line Man（日本Line企业在泰国的送餐平台）合并。它的竞争者包括Grab Holdings、SCB X公司的Robinhood应用，以及Delivery Hero的foodpanda应用。

2022年，Line Man Wongnai在B轮集资向GIC和Line为主的投资者筹得2亿6500万美元资金，估值超过10亿美元。它有志要实现100亿美元估值和在泰国交易所上市的目标。