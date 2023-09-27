食品局召回两款马国产月饼

新加坡食品局召回两款产自马来西亚的月饼，分别是娇妈妈猫山王冰皮月饼和香味单黄莲蓉月饼。

食品局在娇妈妈（Joymom’s）猫山王冰皮月饼中检测出金黄色葡萄球菌（Staphylococcus aureus），在香味单黄莲蓉月饼中则发现黄曲霉毒素（aflatoxins），含量均超出新加坡食品条例的规定。

根据食品局星期三（9月27日）的文告，金黄色葡萄球菌一般能在环境中发现，也存在于人类皮肤或鼻中，是食物中毒的常见原因。

金黄色葡萄球菌等食源性病原体可在食物生产过程中通过交叉污染引入，特别是当制作食物者未保持良好的手部卫生习惯。受这种细菌影响的人，可能会突然出现恶心、呕吐、胃痉挛及腹泻等症状。

黄曲霉毒素则可能因为真菌污染，出现在谷类、坚果和油籽等食物，以及含这些材料的加工食品中。黄曲霉毒素具有遗传毒性，也可能致癌，因此应尽可能避免经由食物摄入黄曲霉毒素。

在食品局的指示下，进口商Taste Right和Fragrance Foodstuff已开始召回相关产品。

食品局建议，购买受影响商品的消费者不应食用这些月饼，如果已经食用并且担心自身健康的人，则应该咨询医生。消费者若有疑问，可直接联系月饼经销商。