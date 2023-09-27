新德工商会促恢复谈判 维文：亚细安和欧盟离自贸协定又近一步

新加坡—德国工商会发表立场文件，呼吁恢复亚细安—欧盟自由贸易协定谈判。外交部长维文医生说，在新德工商会的努力推动下，亚细安和欧盟离达成自贸协定又近了一步。

然而，达成这样的协定需要时间。维文说：“我认为，要达成协定的逻辑很明显……但由于亚细安如此多样化，我不会假定谈判会像欧盟与新加坡之间那么直截了当。”

维文星期三（9月27日）在新加坡—德国工商会举办的对话会上，就《商业时报》提出有关亚细安—欧盟自贸协定有多快达成的问题，作出上述答复。

维文在对话会上发表讲话时也说，亚细安和欧盟努力谈成自贸协定，符合双方利益，也将扩大欧盟—新加坡自贸协定的覆盖范围。

“亚细安—欧盟自贸协定通过汲取这两个区域的互补长处，将加强区域间的互联互通，并创造新的投资机遇。”

战略上，亚细安—欧盟自贸协定也将进一步实现关键产业链的多元化和加强经济韧性，同时深化欧盟和亚细安在本区域的交流。

维文说，亚细安和欧盟目前在数码经济、绿色科技与服务，以及供应链这三个领域的合作，将是自贸协定的重要组成部分，为实现惠及各方的自贸协定奠定基础。

不过他也指出，亚细安是个多元区域，因此磋商代表必须秉持耐心、协商、包容的精神，谈成全面、平衡、对各方有益的协定。