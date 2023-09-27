宝德新加坡回应新交所合规通知：将申请延长期限

收到合规通知的宝德新加坡（Boustead Singapore）星期三（9月27日）晚上表示，将向新交所监管公司（SGX RegCo）申请，希望把提交退市要约（exit offer）计划的期限延后到发布业绩以后，因为宝德新加坡和宝德项目（Boustead Projects）在9月30日起的45天内须发布它们的半年业绩，目前无法提供有关计划的最新情况。

宝德新加坡是在今年2月初提出自愿无条件全面收购要约，要以每股0.90元价格全面收购子公司宝德项目的股票，收购价后来上调至每股0.95元，但这个收购要约仍被独立财务顾问评为不公平但合理。

结果在要约截止日，宝德新加坡掌控宝德项目的95.50％股权，后者因此已不符合自由流通股或公众持股（free float）至少10％的挂牌要求，股票也停牌至今。

宝德新加坡的目的是要把子公司私有化，它早已表示不会恢复宝德项目的自由流通比率。它因此已两度通过宝德项目申请延长符合自由流通比率要求的期限，第二次延长后的期限在9月26日到期。

新交所因此在星期二（26日）对宝德新加坡发出合规通知，并下令宝德项目除牌，同时要求宝德新加坡在一个月内告知宝德项目提出退市要约计划的最新情况。这个退市要约必须被独立财务顾问评为“既公平又合理”，才符合除牌要求。

宝德新加坡星期三股价跌2.31％，闭市报0.845元。