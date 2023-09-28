涉向警方民防拨打恶作剧电话 两男女将被控

涉嫌向新加坡警察部队和民防部队频繁拨打恶作剧电话，34岁男子和27岁女子将被控上法庭。警方透露，日均接获的5000通紧急电话中，已有4000通是无声电话，恶作剧电话将加重这一负担。

警方星期三（9月27日）发文告说，34岁男子今年8月26日至9月14日期间，涉嫌向警方和民防拨打31通电话，声称新加坡各地发生了自杀未遂、大耳窿骚扰、火患和严重性犯罪等紧急情况。

当局之后证实没发生这些事件。文告指出，涉案男子拨电时都会隐匿身份，包括使用国外电话号码，以及在通话中使用虚假身份。

经过调查，勿洛警署的查案人员最终锁定这名嫌犯的身份，并在9月18日逮捕他。他将面对31项罪行，包括27项抵触杂项（公共秩序和骚扰）法令第14A节条文，以及四项抵触刑事法典第268A条文涉嫌散播威胁性虚假信息罪名。

第二起案件中，27岁女子涉嫌于8月26日从本地座机拨打两通紧急电话，指巴西立13街发生一起自杀未遂事件。警方和民防后来都证实没有发生相关事件。

经过调查，勿洛警署的查案人员最终锁定了这名涉案女子的身份，并在9月16日逮捕了她。文告说，她受查过程中，一度拒绝配合交出电子设备，因此也在抵触刑事法典第183节条文下被捕。

她将面对两项抵触杂项（公共秩序和骚扰）法令第14D节条文的罪行。

文告并没有提及两名嫌犯被控的日期。

今年1月至8月间，警察行动指挥中心（POCC）已接获超过130万通999紧急电话，平均每天超过5000通，而日均的4000通是来自手机的无声电话。

警方指出，警察行动指挥中心的接线员得花上更多时间处理无声电话，导致真正需要援助的紧急电话被耽搁。滥用紧急电话者导致问题加剧，增加了真有紧急情况民众的等候时间，也占用了有限的资源。