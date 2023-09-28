油价和美国国债收益率升高引发股市波动，美国隔夜股星期三（9月27日）收盘涨跌不一。

美股面对多项不利因素，其中的美债收益率和油价上升让投资者绷紧神经。美债10年期收益率升至4.6%，达到2007年以来的最高水平。

布伦特原油期货价格上达每桶96.55美元（约133新元），创一年来的新高，引发通货膨胀恶化的担忧。市场预测，美国联邦储备局会继续加息以抑制通胀。

市场也担心美国政府无法获得新财政年拨款而在来临周末关门。

道琼斯工商质素收跌0.20%，报33550.27点；纳斯达克指数收升0.22%，报13092.85点；标普500指数上升0.02%，报4274.51点。

新加坡海峡时报指数星期三下跌15.04点或0.47%，闭市报3200.03点。

星期四（28日）可关注的股票：

1. 贤能集团（LHN Limited）旗下的贤能物流管理公司（LHN Logistics）将从星期四早上9时开始停牌。

这是因为上海挂牌公司密尔克卫（MilkyWay Chemical Supply Chain Service Co.）向贤能物流提出的全面收购献议在星期三傍晚截止，共购得99.14%的股权。公众持股比率低于新加坡交易所的10%，所以必须停牌。公司会在不久后公布除牌日期。

2. 华联医疗（OUE Healthcare）对康威医疗集团（Healthway Medical Corp）提出的最低收购献议条件已达成。

截至星期三，华联医疗取得康威医疗的50.47%的股权。收购献议将在10月12日截止。

3.房地产经纪公司APAC产业（APAC Realty）与澳大利亚当地产经纪公司 Queensland 888签署特殊经营协议，允许Queensland 888以“ERA”的品牌提供房地产经纪服务。

这项从9月1日开始生效的协议为期15年，可再续约15年。

4. 新科工程（ST Engineering）和澳大利亚材料科技公司Quickstep联手，为澳大拉西亚（Australasia）地区的航空公司提供保养、维修与翻修（MRO）服务。

5. 新航工程（SIA Engineering）与瑞士SRTechnics合资的子公司Asia Pacific Aircraft Component Services，与霍尼韦尔（Honeywell）重申双方长期合作。霍尼韦尔将授予子公司更多专利。

此外，新航工程宣布，公司于9月26日在马来西亚成立全资子公司Base Maintenance Malaysia ，以开展MRO服务和其他附加服务。