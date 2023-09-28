樟宜机场T2北侧已重开 翻新扩建工程竣工

樟宜机场第二搭客大厦（T2）北侧已在星期四（9月28日）重开，整个T2将在10月底前全面恢复运作，以全新面貌迎接旅客。

樟宜机场集团发文告宣布，耗时三年半的T2翻新和扩建工程已竣工，北侧星期四开始正式投入运作，T2每年可接待的旅客人次也从之前的500万人次，激增到约2800万人次。樟宜机场整体的客运量因此增至9000万人次，超越冠病疫前的8500万人次。

文告指出，今年8月樟宜机场的乘客量已恢复到疫情前约87%的水平，随着樟宜机场航空旅游持续复苏，客运量增加正来得及时。

T2南侧抵境厅已于去年5月重开，离境厅则是在去年10月投入运作。

自去年5月以来，已有12家航空公司在T2运作。从星期四起，新加坡航空公司（往来东南亚、孟加拉和斯里兰卡的航班）、德国汉莎航空（Lufthansa）及瑞士航空会从T2北侧运作。新航的头等舱值机休息室和新翔集团（SATS）的贵宾室也启用。

日本航空、全日空航空、阿提哈德航空（Etihad Airways）、印度廉价航空IndiGo，以及新航飞往马尔代夫和尼泊尔的航班，将在下月迁至T2运作，使得T2的航空公司增至16家。

在过境区，乘客可通过巨型LED屏幕观看最新的体育和电视节目，打发时间。（樟宜机场集团提供）

樟宜机场集团说，北侧的一些零售和餐饮店及其他设施已重开，其他餐馆和设施接下来也会陆续启用。当局会在11月初举行T2重开庆祝仪式。