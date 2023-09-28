今年上半年14人因工丧命 人数是去年同期一半

今年上半年，共有14人因工伤丧命，人数是去年同期的一半。人力部指出，本地工作场所安全有所改善。

尽管如此，近几个月因工丧命事故频传，引起社会包括国会议员关注。当局强调，工安仍有改进空间，接下来将针对致命事故最多的建筑业和制造业，采取相关措施和检查。

人力部星期四（9月28日）发表2023年上半年工作场所安全与卫生报告。报告显示，今年上半年，共有14人因工伤死亡，即每年每10万名雇员中有0.8人丧命。去年上半年共有28人因工丧命，下半年则有18人。

从过去三年的工伤致命率来看，新加坡的工安表现，在经济合作与发展组织（OECD）国家和地区中，排名第五。前四名是英国、荷兰、瑞典和德国。

人力部指出，随着今年上半年的工安情况改善，我国可望达到原先目标，即在2028年前把工业意外死亡率，降低至每10万名工人少于一起。

报告指出，在致命事故最多的建筑业和制造业，工作场所安全仍有改善空间。当局接下来将针对这两个领域采取相关措施。例如，针对加建和改建、翻新和设施管理等规模较小的建筑工程，采取特定措施。人力部也会同相关机构和业界合作，提高这类工程承包商的安全标准。

今年上半年工伤事故的重伤率保持稳定，每10万名工人中，遭遇重大工伤的占比为17.2人，与去年的17.3人相当。这反映了人力部去年9月至今年5月底实施的高度安全戒备期（Heightened Safety Period）奏效。

职业病（occupational diseases）方面，报告显示，今年上半年共通报671起职业病工伤，略低于去年下半年的720起，但高于去年同期的332起。其中65%是因工作场所的噪音导致的耳聋，29%是因工作而患上肌肉骨骼失调症，另有4%为皮肤病。