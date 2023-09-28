涉串谋呈假报价单 建屋局经理和建筑公司董事被控

涉嫌串谋向建屋发展局提交虚假报价单，建屋发展局高级房产经理与建筑公司董事星期四（9月28日）被控上法庭，两人表示有意抗辩。

被告陈森泉（60岁）案发时是建屋局高级房产经理，另一名被告梁亚财（61岁）案发时则是Liong Construction私人有限公司董事。

根据贪污调查局星期四（9月28日）发布的文告，梁亚财涉嫌在2021年9月16日，通过员工呈交一份虚假的报价单给一名高级房产经理，以此误导建屋局。

陈森泉则被指在2021年9月，唆使梁亚财向高级房产经理提交虚假报价单。

两人各面对一项抵触防止贪污法令的控状，在星期四被控上法庭。

梁亚财聘请王律师事务所的律师做代表，律师在庭上表示梁亚财有意抗辩，并要申请在还押期间出国，到中国与供应商会面。

陈森泉则未聘请律师，但他同样在庭上表示有意自行抗辩，指他所做的事情都有按照建屋局的条例。

两人的案件展期至10月26日进行审前会议，目前都以1万元保释在外。

贪污调查局强调，当局对贪污采取零容忍态度。根据防止贪污法令第六节条文，若罪成，违例者将被判高达10万元的罚款，或最长五年的监禁，或两者兼施。

当局会调查所有与贪污相关的投诉和举报，包括匿名举报。公众可通过贪污调查局网站、电邮，或电话等方式向当局反映任何贪污行为。

建屋局答复《联合早报》询问时说，被告已被控上法庭，因此他将被停职。同时，当局要求建屋局人员保持高标准的廉正和廉洁，行为绝不能损坏建屋局的名声。