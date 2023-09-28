乌节路附近永久地契住宅用地招标 指示价9500万元

乌节路附近一处永久地契住宅用地公开招标，指示价9500万元。

负责这项公开招标的第一太平戴维斯（Savills）星期四（9月28日）发文告指出，这处可重新发展的永久地契住宅用地位于克雷摩路11号（11 Claymore Road），距离乌节路大约100公尺。

按2019年发展总蓝图，该处1万7974平方英尺的地段被划为“住宅”用地，允许的总容积率（gross plot ratio）是2.8，可建造最高36层楼的住宅。

根据市区重建局的规划参数，新发展项目的总楼面面积可达5万3849平方英尺，包括阳台7％的额外总楼面面积。

若建造最多66个公寓单位，陆路交通管理局不要求对附近交通状况进行可行性研究（Pre-Application Feasibility Study，简称PAFS）。

在计入阳台7％的额外总楼面面积和大约5780万元土地增值征费（Land Betterment Charge）后，指示价9500万元换算为容积率每平方英尺2839元。

文告指出，克雷摩路一带将在未来几年经历一次大规模改造。东陵购物中心（Tanglin Shopping Centre）、明苑（Ming Arcade）以及voco酒店（voco Orchard Singapore）、福临购物中心（Forum The Shopping Mall）和旅店置业大厦（HPL House），都将有大型重建计划。

第一太平戴维斯大宗房地产交易和资本市场董事经理雷科（Jeremy Lake）说：“如此大面积且地处黄金地段的住宅用地很少出售。除了精品发展商，也非常适合超高净值（UHNW）家族设计和建造自己的豪华开发项目，而不是从发展商那里购买大型开发项目的多间公寓。”

文告也指出，卖家是一家私人公司，拥有该房产超过50年。公开招标将于11月8日下午3时截止。