本地股市星期四早盘升0.22%

本地投资者趁低吸购提振股市上涨，海峡时报指数星期四（9月28日）早盘微升7.07点或0.22%，报3207.10点。

亚洲各大股市表现不一，香港恒生指数下跌1.04%至17429.46点；上证指数起0.13%至3111.27点；日经指数跌1.98%至31728.21点；韩国KOSPI微涨0.09%至2465.07点。

在香港上市的中国恒大集团（Evergrande）系列股在星期四早上集体暂停交易。集团没有公开原因，但市场揣测这可能同集团创始人许家印被捕有关。

此外，美国国债收益率和油价高涨为全球经济前景蒙上阴影，压抑投资情绪。

辉立Nova市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）说：“美国经济可能停止增长以及美国作为世界最大经济体的地位可能受创的风险，可能导致布伦特原油期货价格上升至每桶100美元（约137新元）。美国国会必须在不到一周的时间内通过拨款议案以避免关门，但至今仍未取得可达成共识的实质进展。”

新加坡全场交易量6亿零512万股，3亿2223万元。上升股232只，下跌股230只。

上升的海指成分股包括香港置地（Hongkong Land）、新科工程（ST Engineering）和怡和控股（JMH），分别上升2.59%、1.3%和0.94%，报3.56元、3.91元和47.10元。

下跌的有星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）、皇胜酿酒（Emperador）和丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust），分别下跌1.84%、0.95%和0.89%，报1.07元、0.52元和2.23元。

个股消息方面，城市发展（CDL）宣布投资日本东京25个住宅项目，总注资额达350亿日元（约3亿2190万新元）。

这些永久地契项目共有832个住宅单位和四个零售单位，屋龄不足两年，而且地点交通方便。由于地点优越，房子已签约的平均租用率约97%，可为集团提供稳定租金收入。

华联医疗（OUE Healthcare）和康威医疗集团（Healthway Medical Corp）早盘结束后要求暂停交易，以在稍后公布一项消息。