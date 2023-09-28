金管局与法瑞央行 成功测试央行数码货币跨境交易

新加坡金融管理局、国际清算银行、法国央行和瑞士央行等四方，成功测试批发中央银行数码货币（Wholesale Central Bank Digital Currency，简称wCBDC）的跨境交易和清算。

根据它们星期四（9月28日）发布的联合文告，这项代号为玛利亚娜项目（Project Mariana）的测试已成功完成。

项目的目的是采用公共区块链去中心化金融（Decentralized Finance，简称DeFi）概念，测试金融机构之间是否可展开wCBDC跨境交易，并成功模拟了欧元、新元和瑞士法郎的wCBDC跨境交易和清算。

在过程中，它依赖三个元素。一、共同的代币技术标准，让不同货币交互兑换和运作；二、不同网络之间的连接，确保wCBDC可无缝传送；三、自动化做市者（automated market maker，AMM），自动进行现货外汇的交易和清算。

文告指出，项目平衡了各地央行监督国内交易的需求以及金融机构对效率的要求，也给现有wCBDC相关的设计探讨，提供了国际层面的考量。

不过，代币化和去中心化技术还很新，需要进一步研究和试验。国际清算银行旗下的创新中心和它的全球伙伴将继续探讨它们的好处和挑战。

金管局首席金融科技官莫汉帝（Sopnendu Mohanty）说：“这个项目探索了如何自动进行多元货币清算，同时维持各个国内清算系统的独立性。此外，在采用自动化做市者进行外汇交易时，它让央行探讨和更好地了解相关的政策、治理和技术方面的可能影响。”