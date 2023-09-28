远东购物中心以9.08亿元成功集售

位于乌节路的远东购物中心（Far East Shopping Centre）已通过集体出售方式以9亿零800万元的价格卖给一家与中国富商杜双华有关联的公司。

按照该项目可建造的总楼面面积，约29万零574平方英尺来计算，买方出价相当于容积率每平方英尺3350元。

根据《商业时报》报道，买方Glory Property Developments的出价比预示价9亿2800万元来得低。

杜双华是中国日照钢铁创办人兼董事长， 曾为中国第二富豪。去年胡润百富榜上，他以750亿元人民币（141亿新元）的身价排名第47位，在上榜的所有中国钢铁富豪中，位列第一。

Glory Property Developments是Bright Ruby Resources旗下公司，后者是杜双华在新加坡注册的矿业和资源公司。

远东购物中心并非杜双华在新加坡收购的首个商业房地产项目。去年6月，Bright Ruby Resources旗下的另一家公司Ever Glory，以约10亿元的价格向职总英康（NTUC Income）买下Income at Raffles。这是位于莱佛士坊中心地带、哥烈码头旁楼高37层的甲级办公楼。

据《商业时报》报道，远东购物中心的交易还需满足某些条件，包括获得市区重建局（URA）的批准。根据策略发展项目奖励计划（Strategic Development Incentive），项目可增加多达20％的总楼面面积，至约29万零574平方英尺。

此外，交易还需获得分层地契局（Strata Titles Board）的批准。