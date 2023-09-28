含未注明麸质 食品局召回一款有机面线

本地售卖的一款有机面线，因验出含有未在包装上注明的麸质，被食品局下令召回。

根据新加坡食品局星期四（9月28日）发出的文告，食品局在一款马来西亚生产的Taste Original有机面线（300克）中检测出麸质，而食品包装上并未注明。

由于麸质是一种过敏原，食品局已指示进口商Taste Original Pte Ltd回收受影响的产品。

食品中的过敏原可能导致对这些过敏原敏感的人产生过敏反应。根据新加坡食品条例规定，食品包装标签上必须注明含有已知会导致过敏反应的配料，以保护对食物过敏的消费者。预先包装的食品，成分应按比重降序在产品标签中列明。

麸质是一种天然存在于小麦和其他谷物中的蛋白质。除了对麸质不耐受或过敏的人之外，麸质不会对一般广大消费者造成食品安全问题。