提供“缩水”培训颁假证书 培训公司两负责人被控

一家本地培训公司提供时间不足的培训课程并颁发伪造证书，两名公司负责人被控。

人力部星期四（9月28日）发文告说，在工作场所安全与卫生法令下将Active Synergy培训与咨询私人有限公司的两名负责人控上法庭。

被控的两人分别是Active Synergy的董事史瓦山卡（Shivasanker S）和经理莫汉拉詹（Mohanarajan s/o Selvarajan）。他们分别被控同意以公司名义伪造证书和协助公司伪造证书。

虚假记录、虚假申报或参与伪造证书者，一旦定罪可面对最多5000元罚款，或坐牢最长六个月，或两者兼施。

人力部是在2019年7月接获关于Active Synergy可能存在欺诈活动的信息。四个月后，这家培训公司于同年11月停止提供培训并停止运营。人力部的调查显示，Active Synergy所提供的工作场所安全与卫生课程时间比人力部规定的培训时间短了许多，有的课程甚至少了近80%的时间。公司也在这些课程后，为学员颁发伪造的证书。

文告指出，人力部严肃对待此类欺诈行为，因为它们会对工作场所的安全和卫生造成不利的影响。工人必须进行适当的培训和认证，才能安全地工作。

人力部的调查显示，大多数受影响的参与培训者并没有被雇主安排从事伪造证书所涵盖的工作。不过，人力部已经通知所有受影响的员工和他们的雇主。所有在2018年1月1日至2019年11月27日期间由Active Synergy签发的工作场所安全与卫生证书均不受认可。受影响的员工在未重新培训前，不得被调派从事受影响证书所涵盖的工作或角色。

受影响的雇主，如他们的员工已经在“多技能计划”（Multi-skilling Scheme）下获得“高级技能”R1的资格，并已经享有较低的外籍劳工税，将被通知须在2023年10月按照员工的技能水平，重新调整所支付的外籍劳工税。雇主本应与其他聘用较低技能工人的雇主一样，缴交较高的税。因此，受影响的雇主将会在2024年4月收到通知，补交之前少缴的税。