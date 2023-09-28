强奸性侵女友女儿 男子判监10年鞭10下

趁着女友熟睡或女友不在家，强奸和性侵女友当时年仅十三四岁的女儿，44岁男子被判坐牢10年，外加鞭打10下。

为保护受害者，法官谕令媒体不可报道任何会泄露受害者身份的资料，包括被告的名字和案发地点。受害者现年16岁，案发时仅十三四岁。

被告面对一项强奸和四项性侵的控状，他星期四（9月28日）在庭上承认其中一项，余项交由法官下判时一并考量。

庭上揭露，被告与受害者的母亲是恋人关系，受害者在2017年至2020年三年期间也曾遭母亲的上一任男友性虐待。那名前男友早前被判坐牢18年，以及鞭打24下。

案情显示，被告原是两母女的邻居，母女在2020年年头搬入单位时结识被告。被告与受害者母亲后来开始交往。鉴于母女俩对被告的信任，被告随后搬去与两人同住。

2020年6月，被告趁着女友熟睡时指侵受害者，受害者感到震惊和厌恶，但没有拒绝，这是被告一系列兽行的开始。尽管受害者告诉被告，她曾遭到母亲前男友性虐待，但被告仍持续他的罪行。

2020年7月18日，受害者母亲带着被告的儿子出门，留下被告与受害者单独在家。当被告与受害者坐在客厅看电影时，被告开始触摸和亲吻受害者，尝试与受害者发生性关系，但不成功。

接着，被告便把受害者带到卧室，在卧室里强奸受害者。

2021年10月4日，受害者的母亲发现被告以亲密的姿势与女儿躺在一起后，被告才承认与女儿发生性关系。受害者的母亲在隔天晚上报案，被告于10月6日凌晨被捕。

受害者每当想起与被告，以及母亲前男友之间发生的事，都会感到厌恶、愤怒、悲伤，甚至压力，因此常常有轻生念头，还曾割伤自己。

控方指出，被告作为受害者如父亲般的存在，应当帮受害者从过去的创伤中恢复。相反的，被告在明知受害者曾遭受性虐待后，仍滥用受害者对他的信任，与她发生长达一年多的性关系。再加上，案发时受害者的年龄很小，因此请求法官判他坐牢10年，以及鞭打六下。

法官下判时说，被告与受害者母亲是恋人关系，后者信任他能够照顾女儿，才让他有机会犯罪。然而，他却滥用这份信任，无视受害者的伤疤，利用受害者脆弱的心理状态，从应该保护受害者的人变为造成伤害的人。

因此，法官最终判被告坐牢10年，以及鞭打10下。