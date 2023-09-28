【亚运会】不敌韩国 周哲宇曾尖止步乒乓混双八强

世界排名第28位的新加坡混双组合周哲宇／曾尖在星期四（9月28日）杭州亚运会乒乓球混双八强赛中，0比3不敌混双世界排名第三的韩国组合林钟勋／申裕斌，无缘四强。

第一局，面对对方的半出台球、拧拉直线等打法，周哲宇／曾尖没有太好的办法应对，失误也较多。第二局，两人尝试多发短球、尽力避免对方直接进攻，加强对于对方变线的处理，但在步法跑动、配合和信心上都稍显不足。第三局，虽然尝试加强跑动，提高对来球的有效摆短和拉球率，但接发球质量较低，判断和控制线路较为被动。最终，周哲宇／曾尖以0比3负于韩国组合（4比11，3比11，5比11），止步混双八强。

在上午进行的混双16强赛中，周哲宇／曾尖在先失两局的情况下，3比2逆转击败混双世界第八印度组合纳纳赛卡兰／玛尼卡（7比11，9比11，13比11，12比10，11比3）。

在星期四进行的男双淘汰赛第二轮中，新加坡组合冯耀恩／郭勇以3比0战胜巴林组合阿布哈姆达／马赫福兹（11比4，11比8，11比5）。他们将在16强赛对阵印度组合沙阿／塔卡尔。

另一场男双淘汰赛，马昆廷／周哲宇1比3负于日本的松下大星／及川瑞基（5比11，10比12，11比9，5比11）。而在女双淘汰赛第二轮中，新加坡两对组合全军覆没，魏睿萱／舒麟茜0比3负于台湾组合陈思羽／黄怡桦（8比11，8比11，2比11），王歆茹／周靖祎0比3不敌日本的平野美宇／长崎美柚（3比11，5比11，6比11）。