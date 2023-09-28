涉恶意软件骗局 洗钱团伙12男被捕

疑涉及多起银行相关恶意软件诈骗，同一个团伙的12名男子被警方逮捕，当中六人星期五（9月29日）将被控上法庭。

新加坡警察部队星期四（28日）晚上发文告说，12名介于21至36岁的男子因涉嫌多起银行相关恶意软件骗案，被警方逮捕。

警方说，当局在今年6月至8月间接到多起报案，均与银行恶意软件骗案相关。在这些案件中，受害者没有透露一次性密码的前提下，银行户口仍出现未经授权的转账。经过深入调查，警方确认12名相信属于同一个洗钱团伙的男子，和上述多起案件有关。

刑事侦查局和警察情报局的警员分别在星期三（27日）和星期四于全岛展开突击行动，将12人逮捕归案。同时，当局也起获多样证物，包括超过1万3000元的现金、两台手提电脑、32张银行卡、23台手机、吸毒用具和一把刀子。

此外，12名男子也因涉嫌一系列罪行，例如协助他人保留犯罪所得、拥有和滥用毒品和非法拥有攻击性武器等被调查。

警方表示，六名男子星期五将在抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的罪名下被控上法庭，若罪成可被判坐牢最长10年、罚款最多50万元或两者兼施。警方也会向法庭申请还押他们以继续协助调查。针对余下六人的调查正在进行中。

警方提醒公众，不应从第三方或其他网站下载任何应用，因为这可能导致手机内被安装恶意软件，从而让自己的机密资料如银行登录资料被盗取。同时，为了避免成为犯罪同伙，公众也应该拒绝他人希望使用自己银行户口或电话线的请求。

警方强调，将继续对涉及银行恶意软件诈骗的不法之徒采取严厉执法行动，确保将他们绳之于法。