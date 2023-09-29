美国国债收益率回落，提振投资者信心，三大股指在星期四（9月28日）收高。

连续三个交易日上涨的美国国债收益率倍受关注。10年期国债收益率在星期四攀升至4.688%之后，回落近5个基点，收于4.579%。

道琼斯工商指数上升0.35%，报33666.34点；纳斯达克收涨0.83%，报13201.28点；标普500指数起0.59%，报4299.70点。

新加坡海峡时报指数星期四微涨6.96点或0.22%，闭市报3206.99点。

星期五（29日）可关注的股票：

1. 海实业环境控股（SIIC Environment Holdings）执行董事兼首席执行官阳建伟在星期四卸下首席执行官的职务，由46岁的副行政总裁朱大治接任。

阳建伟也会卸下风险投资管委会和执行委员会主席的职务，调任为成员。

2. 胜达科技（Datapulse Technology）主席洪康明对公司提出的强制性有条件现金收购献议已转为无条件。截至星期四傍晚6时，他的持股比率达到51.88%，满足收购献议转为无条件的最低要求。

这项收购献议将在10月3日截止。

3. 华联医疗（OUE Healthcare）对康威医疗集团（Healthway Medical Corp）的自愿除牌要约已转为无条件。

提出自愿除牌要约的华联医疗和一致行动者的持股比率在9月28日达到52.6％，符合转为无条件的要求。康威医疗集团股东接受要约的截止日期是10月12日。