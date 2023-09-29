地铁环线轨道出现裂缝 SMRT将更换受损轨道

地铁环线轨道出现裂缝，多美歌站到宝门廊站，以及滨海湾到体育场站之间的列车将慢速行驶。

SMRT星期五（9月29日）凌晨5时左右在脸书上发布消息称，地铁环线的轨道故障，建议乘客预算额外的30分钟出行时间。

SMRT在凌晨6时更新消息称，技术人员29日凌晨2时许进行例常检查时，发现宝门廊站同滨海中心站和海湾舫站的交界处轨道出现裂缝。SMRT将更换受损轨道，由于更换工作涉及详细的勘测和需使用维修列车移动重型钢轨和设备，这段期间将只有一条轨道能运行，期间列车服务将受影响。

SMRT促请公众改搭南北线、东西线或滨海市区线列车。

这段期间，受影响乘客可从巴耶利峇站免费搭乘巴士到多美歌站和滨海湾站。SMRT也会在巴耶利峇站和宝门廊站之间提供接驳巴士服务。

陆路交通管理局回应《联合早报》询问时证实，这起事件起因是位于滨海中心站和海湾舫站方向的轨道出现裂缝，与今年6月为加固尼诰大道站附近的隧道结构而进行的环线隧道维修无关。

受影响的交界处于今日更换轨道后，有关的轨道将进行冶金测试以确定裂缝发生的原因。陆交局和运营商将继续密切监控受影响路段，以确保列车运行安全。