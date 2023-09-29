本地股市星期五早盘起0.51%

美国国债收益率回落和美元走软让本地投资者暂松一口气，扶持股市早盘上扬。海峡时报指数星期五（9月29日）早盘上升16.37点或0.51%，报3223.36点。

亚洲股市整体表现较淡静，中国大陆、台湾和韩国股市因为中秋节假期而休市。

香港恒生指数摆脱恒大集团（Evergrande）暂停交易的阴影，早盘上涨2.67%至17836.13点。日经指数横摆，报31872.26点。

接下来市场将关注在星期五公布的美国8月份个人消费支出物价指数（Personal Consumption Expenditure Price Index）。

IG市场策略师叶俊荣指出，市场预期个人消费支出物价指数会显示，整体通货膨胀率会加快增长，从7月的3.3%上升到8月3.5%，但核心通胀率可能从前个月的4.2%下滑到3.9%。

“若真如预期，这可能是核心通胀率自2021年10月以来的新低，意味着美国联邦储备局可能不会在11月或12月最后一次加息。”

全场交易量达6亿9834万股，全场交易额3亿5254万元；上升股325只，下跌183只。

海指成分股升多跌少，领涨的有凯德投资（CapitaLand Investment）、新翔集团（SATS）和星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust），分别上升2.32%、1.95%和1.89%，报3.09元、2.61元和1.08元。

跌幅最大的是怡和合发（Jardine C & C）、皇胜酿酒（Emperador）和泰国酿酒（Thai Beverage），分别下跌1.05%、0.96%和0.86%，报32.14元、0.515元和0.575元。