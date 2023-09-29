新加坡获选“全球最佳海港”和“亚洲最佳海港”

新加坡港口在2023年“亚洲货运、物流与供应链奖”（AFLAS）中，连续第三年获选为“全球最佳海港”，并且第35次获选为“亚洲最佳海港”。

这些荣誉表彰了新加坡港口作为全球供应链关键节点所做出的贡献，以及新加坡在推动海运脱碳和转型方面的领导地位。年度AFLAS奖由货运和物流刊物《亚洲货运新闻》（Asia Cargo News）举办，旨在表彰供应链领域的领先服务提供商，以表彰它们在服务质量、创新、客户关系管理和可靠性方面的领导力和一致性。获奖者由该刊物的读者投票决定。

新加坡海事及港务管理局（MPA）星期五（9月29日）发布了得奖的消息。

代交通部长兼财政部高级政务部长徐芳达说：“新加坡很荣幸被评为全球最佳海港和亚洲最佳海港。这些奖项是政府、行业、工会和工人共同努力和密切合作的结果。我们将继续发展我们的港口，使它成为全球供应链中有效率、可持续和值得信赖的节点。”

新加坡海事及港务管理局局长张英智说：“这些奖项证明了新加坡海事及港务管理局与行业和国际合作伙伴、研究和企业界以及工会之间的伙伴关系和协作。新加坡海事及港务管理局始终致力于营造鼓励创业精神、创新和人才发展的环境。我们将继续与合作伙伴合作，增强新加坡的互联互通，推进数码化工作，并根据国际海事组织（IMO）2023年的减少船舶温室气体排放战略，加速国际航运脱碳。”