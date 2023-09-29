国庆庆典明后两年在政府大厦前大草场举行

明后两年的国庆庆典都将在政府大厦前大草场举行。大草场具备能够结合陆空表演的场地优势，也是我国庆祝重要建国里程碑的首选地点。

2024年正逢全面防卫40周年，2025年则是新加坡独立60周年庆典，因此别具意义。国防部星期五（9月29日）召开记者会公布接下来两年的国庆庆典场地。

2024年庆典筹委会主席、精卫兵总长兼第二十一师师长刘伟胜准将（右）和2025年庆典筹委会主席、第三师师长蔡德贤准将（左）。（唐家鸿摄）

2024年庆典筹委会主席、精卫兵总长兼第二十一师师长刘伟胜准将（43岁）说，为了庆祝全面防卫40周年，新加坡武装部队、新加坡警察部队和新加坡民防部队会携手，首次把全面防卫表演带到大草场。

由于滨海湾浮动舞台正在进行改造工程，预计2026年底才会竣工，因此国防部长黄永宏医生去年受访时曾提到，希望2023年后的庆典能在国家体育场举行。

当被问及为何没选在国家体育场时，刘伟胜说，筹委会考虑过不同的场地，也想要回到国家体育场，但是在考虑到全面防卫40周年表演时，觉得大草场是比较合适的地点，因为可以结合陆空元素。

2025年庆典筹委会主席、第三师师长蔡德贤准将（39岁）说：“对我们来说，最重要的考量是新加坡建国60周年极具意义，所以希望所选的场地可以恰当地纪念这个里程碑。”

1966年我国独立后的首个国庆庆典，以及2019年开埠200周年庆典都在政府大厦前大草场举行。

新的国家体育场2014年启用，2016年的国庆庆典曾在那里举行。不过，在国家体育场举行庆典有技术上的挑战，包括红狮队伞表演因安全理由必须取消，以及机动部队游行和空军行动表演也因观众视线受到遮挡而无法登场。