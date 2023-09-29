两司机在PIE起争执 一人跌入沟渠

德士司机与私召车司机在快速公路上起争执，德士司机被指推人，导致私召车司机跌入两米深的沟渠里受伤。

这起事故发生在星期一（9月25日）清晨5时许，地点在泛岛快速公路（PIE）一带的第一条车道。

涉事私召车司机艾伦向STOMP网站申诉，他声称当时前方的城市德士（CityCab）突然刹车，导致发生追尾事故，他便下车与对方交换资料以处理保险索赔事宜。

当他走到德士司机车门旁，提出检查各自乘客的情况时，不料德士司机突然把车开一段距离，随后还下车将他推入两米深的沟渠内。

根据时长20秒的视频，可看见白衣男子艾伦靠在德士车门，与德士司机对话时，德士突然向前开出一小段距离，导致艾伦站不稳后扑向车内，德士司机立即下车，与艾伦推搡间，导致艾伦跌入沟渠，司机看了他一眼后便坐回车内。

私召车司机身上有多处伤口和刮痕。（图/STOMP）

“德士司机推我，导致我掉落两米深的沟渠里，造成身上有很多伤口，被送往陈笃生医院。”

到医院接受治疗后，艾伦便报警。警方受询时证实接获上述通报，指案件仍在调查中。

康福德高：司机受挑衅 应寻警帮助



康福德高发言人陈贵珍受询时表示，事发时德士上载有一名乘客前往机场。由于追尾事故，他们交换个人信息后，德士司机想要回到车上继续开车，将乘客及时送到机场，却反复遭到私召车司机的阻拦。

“非常遗憾的是，视频中只显示我们的德士司机试图想让私召车司机让路的反应。”

“尽管如此，我们并没轻视此事。虽然他受到了挑衅，但他应该寻求警方的帮助，而不是自行处理此事。”

她指将会对司机采取纪律处分。