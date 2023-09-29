24亿洗钱案 王斌刚王水明或曾注资台公司

涉24亿洗黑钱案的王斌刚在菲律宾靠创办网络赌博平台发家，并找来台湾公司提供技术支持，前年他和王水明或曾注资、进军台湾科技公司。

我国警方8月捣毁本地最大宗的洗黑钱案，涉案资产已由最初的10亿元增至24亿元。除了10人被控，另有12人正协助调查，八人被通缉。

新加坡律政部上月向受监管的宝石和贵金属经销商发出警示通告，附带一份34人名单，名单包括10名本案被告，以及另外24名相关人士，当中的王斌刚引人注目。

2012年底，他在菲律宾克拉克建立鸿利国际中文赌博网站，2013年1月正式运行，2014年4月底搬迁至柬埔寨巴域运作。根据中国的刑事判决书，该网站的相关技术工作委托台湾波音公司负责，王斌刚负责网站推广、广告宣传、对外联络台湾波音公司等工作。

王斌刚也招聘王宝森等人加入，后者是10名被告之一。

不过，记者查知，王斌刚与另一被告王水明也“走在一起”。根据台湾开放给民众查询公司资料的网站，一名叫王斌刚的塞舌尔（Seychelles）公司代表于2021年6月出资700万台币（约29万7330新元），成为一家数码科技有限公司的董事。

同一时间，一名叫王水明的人在该公司任职经理人。不过，王斌刚和王水明都在2022年10月离职。

该公司设立于2016年3月，当时的负责人和董事是名男子，股权状况注明有中国大陆投资人。