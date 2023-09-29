东部PSI升至81点 一旦破百政府将启动防霾措施

我国东部的24小时空气污染指数星期五（9月29日）下午上升至81点适中水平。政府跨部门烟霾行动小组宣布，一旦任何一个地区的24小时空气污染指数达到100点，就会启动防霾措施。

环境局星期五发文告说，这些防霾措施包括劝请长时间待在户外的公众戴N95口罩、要求学前教育中心减少户外活动和激烈的室内运动，以及在医疗机构放置空气过滤器和风扇等。

根据环境局网站每小时更新的空气污染指数（Pollutant Standards Index，简称PSI）数据，截至星期五下午4时，全国各区的PSI介于56点至81点。东部81点、中部77点、南部68点、北部58点，以及西部56点。

空气污染指数不超过50点属于良好水平；51至100点是适中水平；101至200点是不健康水平；201至300点是非常不健康水平；301点或以上为危险水平。

根据亚细安气象中心周五上午更新的区域烟霾情况，亚细安南部多数区域天气持续干燥。隔夜卫星图像显示，印度尼西亚南加里曼丹和南苏门答腊探测到零星的火点。南苏门答腊的火点持续散发中度烟雾，导致首府巨港的空气污染水平处于不健康至非常不健康水平。

截至星期四，加里曼丹探测到561个火点，苏门答腊则有145个火点。

位于亚细安南部的国家和地区，包括新加坡、印度尼西亚、马来西亚、文莱，以及泰国南部。