为缓解拥车证成价 A组拥车证配额10月增加24％

考虑到车辆减排税务计划调整恐怕会推高市场对新车的需求，陆路交通管理局宣布，下个月可供投标的中小型汽车拥车证配额将增加300张。

陆交局星期五（9月29日）发文告宣布，再为中小型汽车组（A组）拨出更多拥车证配额，以缓和成价持续攀升的压力。这相信是陆交局首次在已公布拥车证季度配额之后，破例再提供更多拥车证供市场投标。

陆交局原先在7月中宣布，8月至10月A组拥车证配额会有多700张。这额外的配额是来自预计会在未来三四年注销的旧车，陆交局早前宣布，提前拨出6000张拥车证回流市场，以缓和拥车证供应的波动。

由于市场需求预计强劲，陆交局决定再拨额外300张拥车证给A组，这意味10月的两次投标活动，A组将会有多24％的配额。其他车组的配额没有调整。

政府上周宣布，车辆减排税务计划（Vehicular Emissions Scheme，简称VES）明年开始调整回扣额，较低排放的A2级车辆税务回扣将从1万5000元减至5000元。《联合早报》日前报道，这促使更多潜在买家赶在新措施生效前进场。

A2级车款包括高功耗的电动车、多数的混合动力车，以及效率高的小型内燃式引擎车。

在9月第二轮拥车证公开投标活动中，三大汽车组别拥车证成价持续创新高。A组拥车证成价上涨4000元（4％），报10万5000元；大型及豪华车组（B组）成价增加6000元（4.4％），报14万零889元。一般用于注册B组汽车的公开组（E组）成价也高涨7640元（5.6％），报14万4640元。