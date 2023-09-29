再度抢发新闻 慈母舰媒体认证资格被暂停

抢先发布水价调高的宣布，时政网站慈母舰第二度因为没有遵守官方指定的新闻发布时间，被立即暂停媒体认证资格。

通讯及新闻部受询时向《联合早报》证实了这项消息，并指慈母舰（Mothership）可以在10月11日之前向当局陈情。

慈母舰是在公用事业局星期三（9月27日）宣布调整水价之前一天，就提前把水价调整的消息在网站和脸书上发布。

这是慈母舰的媒体认证资格第二次被暂停。

2022年2月18日，慈母舰抢先财政部长黄循财在国会的正式宣布之前，就发出消费税上调的消息，导致媒体认证资格被暂停六个月。

根据通讯及新闻部网站，获认证的媒体比未获认证者更早收到政府新闻稿，并可受邀参加新闻发布会和媒体简报会，获认证媒体也能在国会时获准进入记者席和记者室。不过，这些媒体也有义务遵守有关材料的发布时间，以及确保预先收到的内容与最终发布的版本相吻合。

慈母舰答复媒体询问时承认，抢先发布水价调整影响到每一个新加坡人，是严重的违规行为。

慈母舰称，他们接到违例通知之后就删除了有关的信息并展开调查。调查结果显示，违规行为是一名编辑团队成员没有遵守相关程序，也违反了去年额外实施的相关预防措施。

“在我们结束调查并向监管机构提出陈情期间，这名同事已经被停职。”

慈母舰营运总编辑陈伟忠说，这是慈母舰两年内第二度违例抢发新闻，虽然这可能是个别同事的错误，但他身为营运总编辑，必须为没有确保所设下的标准得到执行而承担个人责任。

他也说：“我们毫无保留地就此事向所有新加坡人、尤其是公用事业局和通讯及新闻部在内的有关各方，以及同行们表达歉意。”

慈母舰创立于2013年，并在2019年8月申请到政府发出的媒体认证资格。