王水明潜逃风险高 控方申请还押候审获准

涉24亿元洗钱案的被告王水明的案件星期五（9月29日）过堂，庭上揭露，王水明在海外拥有3550万元的资产，他与其他两名被告关系密切，同时与三名在逃嫌犯有联系，潜逃风险高，因此控方申请被告不准保释候审，最终获法官批准。

在8月16日爆出规模惊人的洗黑钱案，相信是本地近年来涉款金额最大的犯罪活动。拥有土耳其国籍的王水明（42岁）是被控上法庭的10人之一，他也是遭起获最多资产的其中一名被告。

法官星期五在聆听控辩双方近两个小时半的陈词后，认为王水明一旦保释在外，会有潜逃以及和其他人串谋的风险，因此批准控方的无保释申请。

控方在庭上指出，王水明在2019年举家搬来新加坡，但他和家人都不是新加坡公民或永久居民。他所面对的控状都是严重的罪行，很可能让王水明选择弃保潜逃。

另外，王水明拥有土耳其、中国和瓦努阿图三国护照，他在调查中还承认自己拥有柬埔寨护照，但并未交代护照的去向，因此柬埔寨的护照仍未被当局起获，而王水明的妻儿同样也拥有三国护照。

控方透露，王水明在海外拥有3550万元的资产，其中在柬埔寨就有1800万美金的资产，有能力举家搬迁到其他国家生活，因此潜逃风险高。

王水明除了与另外两名被告有密切联系以外，还与三名在逃嫌犯有关联，其中一人王水挺是王水明的亲兄弟。若是保释在外，不仅有串谋和破坏证据的风险，其他嫌犯也可能助他逃离新加坡。

法官最终批准控方的无保释申请，认为王水明和他的家人在新加坡扎根没有那么深，无法确保他不会弃保潜逃。

法官也说，王水明在其他国家拥有大量资产，并持有其他国家的护照。这些护照有些是他通过投资所得，说明了他有能力为他与家人获取他国护照，因此潜逃风险高。王水明与其他被告和在逃嫌犯的联系，也显示他若获得保释，有串谋和破坏证据的风险。

王水明的案件展期至10月27日进行审前会议。

涉案的其他被告案件过堂时，法官批准控方对苏宝林（41岁）、王宝森（31岁）和苏海金（40岁）的无保释申请。另外六人的律师则表示需要时间准备回应和陈词，这六人的无保释申请则展期至10月18日决定。

这六人分别是陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、林宝英（43岁）、王德海（34岁）、张瑞金（44岁）和苏剑锋（35岁）。其中，张瑞金和林宝英是同居情侣。