淡滨尼北综合诊所正式启用 提供全面团队护理和远程医疗服务　

新加坡保健服务集团属下的淡滨尼北综合诊疗所正式启用。新诊所将通过团队护理模式以及远程医疗服务，为东部居民提供更完善和便利的看诊体验。

新保集团的第十家综合诊疗所，淡滨尼北综合诊疗所星期五（9月29日）正式启用。这也是本地第24家综合诊疗所。

位于淡滨尼6巷和淡滨尼61街交界处的淡滨尼北综合诊疗所，共四层楼高，周围有不少活跃乐龄中心和邻里设施。

淡滨尼北综合诊疗所将提供综合和全面的基础医疗服务，包括慢性与急性病的门诊护理和治疗、妇女与儿童健康服务、诊断和放射科服务，以及物理治疗和足科医疗等综合保健服务。

新保集团将在新诊所着重为病患提供团队护理服务。由医生、护士和健康之友（Health Pals）组成的“我的关爱团队”（My Care Team）将与病患一同合作，根据他们的不同需求，规划出疗程。

新保集团也将把远程医疗服务引进淡滨尼北综合诊疗所。新保集团于今年1月，在友诺士综合诊疗所试行了的一项远程看诊服务（Acute-On-Demand TeleHealth），将扩展至淡滨尼北综合诊疗所。希望通过此方式看病的病患，可通过健康手机应用（Health Buddy）同天预约并看诊。

另外，新保集团综合诊疗所也计划在淡滨尼北综合诊疗所为病患提供其他视频看诊（Video Consultation）服务。当中包括监督高血压病患的远程医疗服务，让病患能借助技术和综合诊疗所提供的远程咨询，以更便利的方式在家中管理病情。

卫生部长王乙康做为主宾，为综合诊疗所主持了开幕仪式。

他在致辞时说，随着淡滨尼北综合诊疗所的开设，新加坡现在共有24家综合诊疗所。在2025年到2030年之间，也将有更多的综合诊疗所开始启用。届时，新加坡综合诊疗所的数量将达到32家。