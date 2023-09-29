李总理：我国需要优质且具有权威和影响力主流媒体 政府今后依然会助早报一臂之力

即使油墨味道将尽，李显龙总理有信心，百年来砥砺前行的《联合早报》会随需求的改变和科技的进步，与时俱进，继续履行客观报道、凝聚国人、以新加坡视角看天下大事的社会使命和历史任务。

李总理说，这是政府拨款资助新报业媒体的原因，因为我国需要优质且具有权威和影响力的主流媒体。政府今后依然会助早报一臂之力。

星期五（9月29日）是中秋节，《联合早报》在这天举办百年报庆晚宴。主宾李总理以华语致辞，祝愿早报再接再厉，为下一个百年继续谱写辉煌的新篇章，成为更有影响力、更加出色的世界级华文媒体。

新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲在《百年如新》特辑中曾形容这是个“油墨味道将尽的年代”。

李总理致辞时说：“10年后，报纸油墨在手指上留下的印记，或许只是我们这一代人脑海中的回忆。但无论新闻的传播方式如何改变，不会改变的是，我们必须继续拥有高素质和客观的新闻报道，备受信赖且有影响力的新闻工作者，以及能够凝聚和启迪一代代新加坡人的华文媒体。”

早报的前身是1923年由陈嘉庚创办的《南洋商报》和1929年由胡文虎创立的《星洲日报》。回顾百年，李总理认为早报能成为本地乃至亚洲具有权威的华文媒体，取决于三大要素。

首先，早报团队翔实报道、还原新闻事件的真相，因此深受读者信赖。李总理说，即便面对许多新媒体的竞争，早报依然以专业与高水准的报道和精辟的分析，持续吸引读者的眼球。

此外，早报在加强国人的身份认同感和社会凝聚力方面，不断作出贡献。

李总理表扬记者和编辑们以高度的敏感性和细微的洞察力，为读者梳理复杂课题的来龙去脉，帮助他们更深入了解许多和他们息息相关的政策和国内外发展。“尤其在现今信息碎片化的大环境里，这有助于凝聚国人的共识，对保持社会团结，至关重要。”

第三个要素是，早报一直以来以独特的新加坡观点，报道国际事务，同时是个提供多元、理性观点的平台。李总理形容这是早报最宝贵的特质之一。

随着全球地缘政治局势日益严峻，许多媒体机构，包括早报，不可避免地被指责偏袒某些国家。李总理强调作为负责任的新加坡媒体，早报必须竭尽所能，避免被他人左右，以维护自己的公信力。

“我很欣慰，早报坚守自己的核心原则，在报道新闻时，一直保持客观独立。这也是早报能建立良好的信誉和口碑的原因。”