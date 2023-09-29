李慧玲：《联合早报》编务独立 不受政府资助影响

政府拨款有助减轻部分压力，但经历媒体改制的《联合早报》编务独立，新闻室的运作未因此而改变。作为拥有100年历史的华文报，《联合早报》会继续坚守原则和理想，专注于制作优质新闻，更突出地发挥作为公共产品的优势。

新报业媒体信托华文媒体集团社长李慧玲星期五（9月29日）在《联合早报》百年报庆晚宴致辞时，以“不为五斗米折腰”来回应外界认为媒体接受政府拨款后，会影响编务独立和新闻从业员可能贪图利益，阿谀逢迎的疑虑。作为知识分子，她指早报同仁有理想和原则，希望通过新闻事业，国家会继续蓬勃向上，人民的权利获维护，生活丰裕充实。

她强调，《联合早报》与政府之间有共识，是一旦主流媒体失去公信力，对新加坡将是很大损失。“从改制到现在，我可以诚实地告诉大家，我们的运作，没有因为得到政府拨款而有所不同。”

李慧玲感谢政府在新报业媒体信托成立后，拨款资助提升技术、保护母语媒体，及培养媒体人才，减轻一部分的压力。

“在9月6日早报报庆当天，副总理兼财政部长黄循财给予早报肯定，并承诺政府将全力支持，给我们打了一支强心针。”

李慧玲说，在全世界传统媒体因受到严重冲击，找不到新经营方式面对萎缩之际，《联合早报》还能够庆祝百年报庆，在困难的环境中经营下去，并继续维护公信力，平衡地报道、评论世界，实属不易。

“《联合早报》在走过第一个百年时要往前看，也要敢于给自己立下更宏大长远的目标，我们要朝下一个百年迈进，同样必须看到大于新加坡的世界，成为能够为世界带来价值的中文媒体。”